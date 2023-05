A carregar o vídeo ...

O jornal grego 'Sport24' adianta o interesse do Benfica em Vangelis Pavlidis, avançado do AZ Alkmaar e melhor marcador dos holandeses na presente temporada. Em 39 jogos oficiais, o internacional helénico, de 24 anos, apontou 22 golos e fez 12 assistências. Esteve em destaque na Liga Conferência, com 5 golos em 7 partidas.