Benfica e FC Porto defrontaram-se na Supertaça no dia 9 de agosto; voltam a enfrentar-se na sexta-feira para o campeonato. E entre saídas no mercado, lesões e outras situações, as equipas iniciais poderão ser bem diferentes daquelas que entraram em campo há sete semanas e meia. Ora veja!