«Quem pensas que és?»: operadores de câmara desentendem-se durante jogo e narrador é 'obrigado' a pedir desculpa em direto

Momento inusitado durante a partida entre os sub-21 do Tottenham e do Bristol City. Durante a transmissão do encontro, é possível ouvir-se uma discussão entre dois operadores de câmara. "Muda a tua câmara de sítio se achas que há algum problema", disse um dos dois operadores, ao que o outro respondeu: "Mas quem tu pensas que és para me falares assim?". O momento obrigou o narrador da partida a pedir desculpa em direto aos espectadores que seguiam o jogo. [Vídeo: Youth Football Highlights]