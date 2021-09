Quem ri por último, ri melhor: adeptos do QPR gozaram com André Gomes e o português reagiu assim

A carregar o vídeo ...

Quem ri por último, ri melhor. O Everton estava em desvantagem no marcador frente ao Queen Park Rangers (QPR), em jogo a valer a qualificação para os oitavos de final da Taça da Liga inglesa, quando André Gomes é chamado a converter um pontapé de canto aos 47 minutos. O português fez um sinal para os companheiros de equipa - que normalmente indica uma jogada mais elaborada -, mas acabou por acertar mal na bola... algo que provocou uma reação por parte dos adeptos do QPR, que gozaram com o internacional luso. A verdade é que na sequência do canto, o Everton chega mesmo ao 2-2 por Andros Townsend e a reação do ex-Benfica foi... imperdível. No que diz respeito ao jogo, o Everton acabou por perder por 7-8 nos penáltis e dizer adeus à competição. [Vídeo: Reprodução TikTok]