Quem sabe não esquece: Cardozo continua a marcar à 'lei da bomba' aos 40 anos

Aos 40 anos, Óscar Cardozo continua a mostrar que está aí para as curvas e ao seu melhor estilo. O antigo avançado do Benfica voltou a faturar esta madrugada, desta vez de penálti na goleada por 4-0 do Libertad sobre o rival Olimpia em jogo do campeonato paraguaio, chegando aos 20 golos em 39 jogos esta época, aos quais junta ainda 6 assistências. Números impressionantes do melhor marcador estrangeiro da história das águias, que representou entre 2007 e 2014, marcando 172 vezes em 293 partidas. [Vídeo: Tigo Sports]