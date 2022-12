Quem sabe, não esquece: o golaço de Mathieu de livre na 2.ª divisão regional francesa

A carregar o vídeo ...

Mathieu encerrou a carreira ao mais alto nível no Sporting, no verão de 2020, mas continua a dar cartas no futebol amador. O central e internacional francês, com 39 anos, está hoje ao serviço do Luynes Sports, da segunda divisão regional francesa, e apontou um golo de belo efeito, de livre direto, na vitória contra a equipa secundária do Cannes (4-1). Quem sabe, de facto, nunca esquece.