Quem sabe nunca esquece: Tiago marca golaço em jogo de lendas pelo Chelsea

Michael Essien e Tiago Mendes mostraram no último sábado (ontem) qual o verdadeiro significado da expressão "quem sabe nunca esquece". Durante o jogo de lendas entre Chelsea e Bayern Munique, que se realizou em Stamford Bridge, a dupla que atuou nos blues, embora não no mesmo período, presentou os mais de 35 mil adeptos que estiveram nas bancadas do estádio com um golo cheio de classe, a começar pelo passe do ganês e a terminar com a receção e finalização sublimes do ex-internacional português. No final, o Chelsea goleou por 4-0.