«Quintana, um Guerreiro Extraordinário»: o documentário que homenageia o guarda-redes que voava

A série documental 'Quintana, um Guerreiro Extraordinário', que retrata a vida do antigo guarda-redes de andebol do FC Porto, estreia a 29 de dezembro, quinta-feira, (21h00) no Porto Canal e na FC Porto TV, sendo que também estará disponível na plataforma Amazon Prime. A partir dessa data, e no mesmo horário, até 1 de janeiro, inclusive, serão exibidos os quatro episódios sobre a vida de um dos melhores atletas de sempre da modalidade com testemunhos, imagens e histórias inéditas. Quintana morreu a 26 de fevereiro de 2021, vítima de uma paragem cardiorrespiratória durante um treino. (Vídeo YouTube)