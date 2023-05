A carregar o vídeo ...

Juan Quintero, antigo jogador do FC Porto, que atualmente vestes as cores do Junior Barranquilla, recordou numa entrevista à ESPN que sofreu "um choque emocional" com a morte da avó e que precisou de três anos para recuperar. "Prejudicou a minha carreira desportiva. Era muito jovem, estava na Europa [no FC Porto]", recordou o médio colombiano. (Vídeo SportsCenter/Twitter)