A carregar o vídeo ...

Antes de fazer a antevisão do jogo com o Valencia, o técnico do Villarreal partilhou uma história curiosa que viveu com Pelé quando ainda era jogador do At. Madrid (clube que representou entre 1985 e 1988). Envolve uma saída noturna e um pedido de autógrafo por parte de Quique Setién (numa base para copos), mas o momento mais peculiar foi outro...