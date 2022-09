Quis despedir-se com um penálti 'à Panenka' mas correu mal: os melhores momentos do último jogo de Pizarro

Cláudio Pizarro terminou a carreira em 2020 no Werder Bremen, mas a pandemia da Covid-19 não permitiu que tivesse um último jogo com antigos companheiros do clube alemão, do Bayern Munique e da seleção peruana. O encontro aconteceu agora no Weserstadion, recinto do emblema de Bremen, com o antigo avançado a vestir a camisola da equipa da casa na 1.ª parte e a do Bayern Munique, que representou em duas ocasiões diferentes na carreira, nos segundos 45 minutos. Ainda no primeiro tempo, Pizarro tentou converter um penálti 'à Panenka', mas não lhe correu bem, num jogo em que o resultado foi o menos importante. [Vídeo: One Football]