Rabiot mostra como ficou a sua perna após jogo com o Sevilha: «Falta clara, o VAR não disse nada...»

A Juventus saiu do jogo com o Sevilha bastante agastada com o trabalho do árbitro alemão Daniel Siebert, em especial por causa de um lance a envolver Loïc Badé e Adrien Rabiot. Na ótica dos italianos ficou um penálti por marcar e, após o apito final, o médio francês não poupou nas críticas. "Falta má, era clara, mas o VAR não disse nada. O árbitro não reagiu, o VAR não o chamou, não sei porquê, mas era falta clara", atirou o médio, que ainda no relvado mostrou a forma como ficou a sua canela...