'Raio' Gabriel Veron destaca-se no FC Porto e até já ganhou música no Brasil

A carregar o vídeo ...

O cantor brasileiro Nathan Vinícius fez uma música dedicada ao avançado do FC Porto, Gabriel Veron. E, a dada altura, canta assim: "Surgiu um raio com o nome de Veron". A alcunha pegou imediatamente e, na caixa de comentários da mais recente publicação do jogador no Instagram, com imagens do triunfo do FC Porto sobre o Anadia, são vários os colegas de equipa que o tratam por "raio". A letra da música, de resto, faz uma viagem pela ainda curta carreira de Veron e, naturalmente, não falta a referência ao FC Porto. Ora ouça.