Casal apanhado em cena tórrida durante transmissão do Rali de Monte Carlo

Um casal foi apanhado em flagrante num momento mais íntimo por uma câmara do carro do grego Jourdan Serderidis, durante uma das especiais do primeiro dia do Rali de Monte Carlo. Há quem diga que tudo foi encenado para aparecer nas imagens, e se era esse o objetivo... foi conseguido!Quanto à prova em si, o francês Sébastien Ogier dominou no dia que marcou o arranque da prova de abertura do Campeonato do Mundo, somando já mais de meio minuto de vantagem sobre os adversários. [Vídeo: Twitter]