O Rangers está a um pequeno passo de voltar aos títulos na Escócia e este sábado, após o triunfo diante do St. Mirren, celebrou como se já fosse efetivamente campeão. Muita festa no balneário, regada até com umas cervejas... No domingo, caso o Celtic não vença, aí a celebração deve 'explodir'...