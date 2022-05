Rangnick revela que quis Luis Díaz no Man. United em janeiro mas não teve apoio da direção

A carregar o vídeo ...

Ralf Rangnick, treinador do Manchester United, assumiu que esteve de olho em vários avançados para os red devils em janeiro, mas que a direção do clube rejeitou as sugestões por achar que não havia nenhuma opção que pudesse realmente ajudar. Ora, um desses nomes era... Luis Díaz, além de Julián Álvarez, que já tem acordo com o Man. City, e Vlahovic, atualmente ao serviço da Juventus. (Vídeo: Football Daily)