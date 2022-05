A carregar o vídeo ...

Ralf Rangnick, treinador do Manchester United, afirmou esta sexta-feira, em conferência de imprensa de antevisão ao duelo de amanhã frente ao Brighton (17h30), que a decisão de manter ou deixar ir certos jogadores no mercado de verão será inteiramente do próximo técnico dos red devils, Erik ten Hag. (Vídeo: Football Daily)