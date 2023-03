Raphael Veiga: «Abel Ferreira na seleção brasileira? A brincadeira no Palmeiras já existiu...»

A carregar o vídeo ...

Raphael Veiga, figura de destaque do Palmeiras de Abel Ferreira, falou esta terça-feira sobre a possibilidade de o treinador português poder assumir o comando técnico da seleção brasileira. Em declarações na conferência de imprensa de antevisão ao duelo particular entre Brasil e Marrocos, o médio do Verdão assume que a brincadeira já existiu no clube, entre os jogadores e o técnico luso.