Rapper francês faz videoclip polémico com adeptos do FC Porto

A carregar o vídeo ...

O rapper francês Sofiane divulgou um videoclip filmado nos bairros do Cerco e da Pasteleira, no Porto. Nas imagens, vêem-se vários adeptos do FC Porto - Sofiane usa uma camisola do clube. A canção chama-se Des Malades (Os doentes) e Sofiane é acompanhado pelos rappers Sifax e Zeguerre. Recorde-se que, em 2016, o também rapper francês Gradur havia estado em Portugal a gravar um vídeo na Cova da Moura no qual surgem adeptos do Benfica