Rashford: «Adoro jogar com o Bruno, ajudou outros jogadores a tornarem-se melhores líderes»

Marcus Rashford veio esta quarta-feira a público defender Bruno Fernandes, médio português do Manchester United que tem sido alvo de duras críticas pelo desempenho na goleada sofrida (0-7) diante do Liverpool. Em declarações na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Betis, para a primeira mão dos 'oitavos' da Liga Europa, o avançado inglês teceu rasgados elogios ao camisola '8', afirmando que a sua chegada a Old Trafford teve um impacto positivo no plantel.



"Eu adoro jogar com o Bruno [Fernandes], como podem imaginar. Penso que para um avançado como eu, ele é o jogador perfeito para se jogar. Tem sido um bom líder para nós, mesmo quando não é o nosso capitão, e isso é sempre um bom sinal. Ele ajudou outros jogadores a tornarem-se melhores líderes e a verdade é que não podemos ser uma equipa bem organizada se tivermos apenas um líder como capitão. Ele já fez muito por nós ao trazer o seu espírito de liderança [para o balneário] desde o momento em que chegou. Não tenho nada de negativo a dizer sobre o Bruno. Tal como o míster já disse, ninguém é perfeito. Às vezes a necessidade de ganhar é tanta que acabas por fazer coisas que não têm nada a ver com o teu carácter, mas apoio e estou com o Bruno a 100%. Temos de apoiá-lo como equipa porque ele é um jogador fantástico e é como o míster disse, não estaríamos na posição que estamos hoje se ele não tivesse jogado", disse.