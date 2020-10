A carregar o vídeo ...

As obras de remodelação do Santiago Bernabéu seguem a bom ritmo e esta quinta-feira o Real Madrid decidiu mostrar ao mundo o ponto de situação das mesmas. As imagens apresentadas num longo vídeo deixaram os adeptos merengues de água na boca. Um dos pontos que está a gerar mais entusiasmo é mesmo a estrutura para o teto, que irá deixar o estádio totalmente fechado.