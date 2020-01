A carregar o vídeo ...

Faz esta quarta-feira, 18 de dezembro, três anos que o Real Madrid conquistou o seu quinto título no Mundial de Clubes, com uma vitória frente aos japoneses do Kashima Antlers. E para assinalar a data, a formação merengue publicou nas redes sociais um vídeo com os melhores momentos: na final de 2016, Cristiano Ronaldo foi decisivo com um hat trick.