Real Madrid e Real Sociedad não foram além do nulo, num jogo em que os merengues bem tentaram mas não conseguiram bater Alex Remiro. O guarda-redes dos bascos realizou uma exibição segura entre os postes e segurou o nulo, que deixa os merengues a cinco pontos da liderança do Barcelona (somam 42 pontos face aos 47 dos catalães) e a Real Sociedad no 3.º lugar, com 39. (vídeo: ELEVEN)