Realidade ou 'magia' da Inteligência Artificial? A 'conversa' entre Ronaldo e repórter que dá que falar

Começou a circular com força nas redes sociais um vídeo no qual a apresentadora Halima Boland surge em conversa com Cristiano Ronaldo ao telefone, numa chamada que, ao que parece, foi engano. O vídeo, segundo o portal 'Al Bawaba News', terá sido partilhado pela própria repórter, mas nas redes sociais há também quem duvide da veracidade do mesmo, com alguns a apontarem as ferramentas de Inteligência Artificial como responsáveis por esta conversa. Será?