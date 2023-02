A carregar o vídeo ...

As primeiras horas do dia 28 de fevereiro reservaram festa rija junto ao Estádio da Luz. Várias dezenas de adeptos deflagraram uma grande quantidade de material pirotécnico perto do recinto do Benfica que se podia ver a alguns quilómetros de distância. Tudo para celebrar os 119 anos do emblema da águia.