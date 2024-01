Record com Cristiano Ronaldo no Dubai: não perca a entrevista exclusiva

A carregar o vídeo ...

Poucas horas depois de ter conquistado três prémios nos Globe Soccer Awards, Cristiano Ronaldo recebeu os enviados especiais de Record ao Dubai, David Novo e Paulo Calado, para uma entrevista exclusiva. As distinções no evento foram o ponto de partida para uma conversa sobre vários temas (como Seleção e Sporting) e que pode acompanhar hoje e amanhã em todas as plataformas de Record.