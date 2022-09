Record em Turim: assim está o ambiente no Allianz Stadium antes do Juventus-Benfica

A carregar o vídeo ...

Record marca presença em Turim, no Allianz Stadium, para o acompanhamento do Juventus-Benfica, jogo da segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Estas são algumas das imagens registadas pelo jornalista Rafael Soares antes do apito inicial em Itália, que mostram o ambiente vivido no recinto da 'Vecchia Signora'.