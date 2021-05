Record Lisboa Fit encanta participantes: «Venham mais aulas»

A carregar o vídeo ...

Terminou mais uma semana de aulas no Record Lisboa Fit Multicare Vitality e o balanço não podia ser mais positivo. As atividades não param e de 31 de maio a 4 de junho vão decorrer no Centro de Treinos de Ténis do Jamor. A participação é livre, mas com inscrição obrigatória em www.lisboafit.record.pt, de forma a que possam ser cumpridos os protocolos sanitários e seja reservado o kit desportivo, oferecido no local.