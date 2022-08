Record no Uruguai: juniores do Benfica afinam estratégia para o grande dia

A carregar o vídeo ...

A equipa de juniores do Benfica realizou este sábado pela manhã o derradeiro treino em solo uruguaio antes da disputa da Taça Intercontinental de Sub-20, e Record esteve lá para acompanhar os trabalhos. No Complejo Celeste, centro de treinos da seleção uruguaia, a equipa comandada por Luís Castro afinou as derradeiras arestas antes do jogo de domingo, no qual os encarnados terão pela frente os Sub-20 do Peñarol.