Record Padel Challenge Sponsored By Intimissimi Uomo começou em grande: as melhores imagens da primeira etapa

Foram praticamente 12 horas de diversão, convívio e muito desporto. A etapa do Porto do Record Padel Challenge Sponsored By Intimissimi Uomo, realizada ontem, na Quinta do Fojo, foi um sucesso junto dos participantes, fazendo as delícias das 68 pessoas que se inscreveram.

Para lá do desporto, a organização agradou por tudo o que envolveu o evento, como a parte dos comes e bebes e o convívio inerente ou os espaços de atividades diversas que foram apresentados aos jogadores.