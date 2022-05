Record Padel Challenge Sponsored By Intimissimi Uomo: Quinta da Marinha recebeu a última etapa antes do Masters

A carregar o vídeo ...

A derradeira etapa do Record Padel Challenge Sponsored By Intimissimi Uomo decorreu na Quinta da Marinha antes do Masters, agendado para 5 de junho. Além dos seis courts do Rackets Pro que estiveram quase sempre preenchidos pelas duplas que foram medindo forças nas diferentes categorias, o espaço envolvente proporcionou diversas atividades de lazer, especialmente para as muitas crianças que acompanharam os pais e aproveitaram para divertir-se e mostrar as suas habilidades em vários jogos e desafios de perícia, acabando recompensadas com brindes como bolas e porta-chaves.

Confira a reação dos participantes e da organização.