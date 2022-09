Recorde mundial? Árbitro argentino mostra quatro amarelos em... 2 segundos!

A carregar o vídeo ...

Houvesse algum tipo de estatística oficial e o árbitro Andrés Merlos entraria provavelmente para o livro dos recordes como o juiz com maior rapidez a puxar do... cartão amarelo. Esta segunda-feira, no embate entre Banfield e Lanús, Merlos conseguiu a proeza de exibi-lo a quatro jogadores diferentes no espaço de pouco mais de dois segundos. A situação ocorreu aos 90'+7, com um desentendimento entre dois jogadores de cada equipa a ser resolvido neste verdadeiro 'tiroteio' de amarelos. Se a moda pega!