Red Bull arriscou fazer 'pit stops' às escuras: os resultados foram surpreendentes

Durante uma temporada, as equipas de Fórmula 1 fazem vezes sem conta paragens nas boxes para trocar pneus para chegar aos registos quase perfeitos a cada fim de semana. A Red Bull é uma das mais fortes nesse particular, com grande parte das paragens mais rápidas do ano. Mas como se safariam a fazer um pit stop... às escuras? O teste foi feito por altura do Grande Prémio do Qatar, com dez tentativas para fazer o melhor tempo possível. O registo mais rápido impressiona e supera largamente a previsão de praticamente todos. Ora veja!