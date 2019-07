Red Bull faz história na Fórmula 1: 1,91 segundos para trocar quatro pneus

A carregar o vídeo ...

A Red Bull pode não ter conseguido terminar no pódio no último Grande Prémio em Silverstone, mas não deixou de fazer história. A paragem de Pierre Gasly para trocar de pneus realizou-se em apenas 1,91 segundos. O anterior recorde era partilhado pela Williams (Felipe Massa em Baku no ano de 2016) e pela Red Bull (Mark Webber em Austin no ano de 2013), ambos com o tempo de 1,92 segundos. [Vídeo: Youtube Formula 1]