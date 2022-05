Red Bull Neymar Jr.'s Five voltou e regressou a magia: eis os melhores momentos da edição de 2022

A carregar o vídeo ...

Foram conhecidos esta terça-feira os grandes vencedores da edição de 2022 do regressado torneio Red Bull Neymar Jr.'s Five. Com a Qatar Foundation, no Qatar, como pano de fundo, as equipas brasileiras acabaram por honrar o avançado que dá nome ao torneio e venceram tanto a prova masculina como a feminina. Mas antes de se conhecerem os vencedores houve um longo caminho a percorrer, com momento de emoção, tristeza e alegria, mas acima de tudo muita magia. Tudo para ver no vídeo acima, que reúne os melhores momentos do torneio.