Redes sociais 'alucinam' com receção incrível de Sekou Koita em pleno Estádio da Luz

O jogo, de má memória para o Benfica, já foi disputado há praticamente um mês, mas apenas esta quinta-feira a UEFA partilhou o vídeo que pode ver acima. Aconteceu no treino de adaptação do RB Salzburgo ao relvado da Luz, na véspera da partida, e mostra a forma como Sekou Koita dominou uma bola longa que lhe foi passada por um colega. Nas redes sociais as reações são de estupefação...