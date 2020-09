A carregar o vídeo ...

Os trabalhos de pré-época trazem consigo momentos de descontração e as habituais 'praxes' aos reforços. Tiago Silva, a mais recente aquisição do Leixões , teve de cantar para o restante grupo de trabalho, tendo Dominuges, autor da música em questão, deixado elogios ao jovem. Estão os dotes de cantor do guarda-redes aprovados?