Reforço do Sporting deixa dois adversários 'pregados' ao chão e faz golaço no Gana

Issahaku, jovem avançado contratado pelo Sporting para o início da próxima época, continua a dar que falar no Gana. Este domingo, o camisola '10' do Dreams FC deixou dois adversários pregados ao chão que, ainda assim, não bastou para evitar a derrota (1-3) da sua equipa na jornada inaugural do campeonato ganês de futebol. [Vídeo: YouTube / Startimes]