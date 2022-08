Reinaldo García perspetiva Elite Cup: «O FC Porto entra sempre para ganhar»

A carregar o vídeo ...

Já falta pouco para o arranque da Elite Cup , competição oficial com o carimbo dee que se disputa de 2 a 4 de setembro em Tomar. O capitão do FC Porto, Reinaldo García, não tem dúvidas de que os dragões vão lutar pelo troféu que fugiu na temporada transata. Recorde-se que a Elite Cup reúne as oito melhores equipas da fase regular do campeonato nacional da época anterior e que vai estrear o sistema de revisão de vídeo para auxiliar os árbitros. Confira o sorteio da competição.