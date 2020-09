A carregar o vídeo ...

Já aqui tínhamos trazido as declarações de Reinier sobre a possibilidade de reforçar o Benfica e agora mostramos também o vídeo da entrevista do jogador do Borussia Dortmund ao FOX Sports Brasil, na qual deixa rasgados elogios a Jorge Jesus, um técnico com o qual assume querer voltar a trabalhar.