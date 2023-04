A carregar o vídeo ...

Nada melhor do que um golo nos descontos para decidir um jogo. Que o diga a equipa sub-18 do Manchester City, que este sábado bateu o Middlesbrough fora de portas com um remate de escorpião de Nico O'Reilly, aos 90'+5. Que momento para ver... e rever! [Vídeo: Manchester City]