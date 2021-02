Remate espetacular na vitória do Praiense no dérbi açoriano com o Rabo de Peixe

A carregar o vídeo ...

A Série G do Campeonato de Portugal é uma das mais animadas. Enquanto Estrela da Amadora e Sporting B lutam pelo 1º lugar, que vai disputar a subida à 2ª Liga, três clubes açorianos disputam o aceso ao grupo que, na fase seguinte, disputará as vagas na Liga 3, em estreia na próxima época.



A 15ª jornada teve mais um escaldante dérbi regional, com o Praiense, da Terceira, a receber o Rabo de Peixe, de São Miguel, empatados na tabela com 18 pontos. A equipa da Praia da Vitória venceu 2-1, graças a um bis do médio Rúben Freire.



Em apenas seis minutos, entre os 51 e os 57, o jogador alentejano, nascido em Évora e que já foi campeão do Campeonato de Portugal na época 17/18, pelo Mafra, acabou praticamente com o jogo, até porque o 2-1 dos visitantes só surgiu no último minuto, por Amadi.



Mais do que a vitória, seguramente Rúben Freire nunca mais vai esquecer a jogada do 1-0. São 30 segundos de troca de bola entre os jogadores do Praiense até o canhoto disparar um tiro indefensável e muito festejado, como se vê no vídeo.