Renato Garrido assumiu que a Seleção Nacional portuguesa de hóquei em patins está inteiramente focada em vencer já o próximo jogo no Campeonato do Mundo, que decorre hoje (22:30 horas) com a França. Eis as declarações do selecionador nacional após a goleada sobre a Alemanha nos quartos de final da competição. [Vídeo: Direitos Reservados Record]