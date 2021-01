A carregar o vídeo ...

Renato Gaúcho, treinador do Grémio, agarrou um jogador do Fortaleza junto à linha lateral no jogo de ontem, não o deixando voltar para dentro de campo. Perante os protestos da equipa adversária, o técnico disse ao árbitro que apenas o impediu de cair, mas o juiz não acreditou e mostrou-lhe o cartão amarelo. (Vídeo Twitter)