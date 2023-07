A carregar o vídeo ...

Renato Gaúcho, treinador do Grémio, está farto daquilo a que chama "novela mexicana". Questionado sobre Luis Suárez, que não jogou com o Atlético-MG, o técnico fala numa "novela mexicana" que vai terminar dia 2, quando fechar o mercado de transferências no Brasil. O jogador uruguaio, recorde-se, quer mudar-se para o Inter Miami, clube da MLS onde joga Messi. (Vídeo TNT Brasil/Twitter)