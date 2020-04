Renato Gaúcho quis fazer brincadeira mas acabou a ouvir sermão da filha

A carregar o vídeo ...

Devido à pandemia do novo coronavírus, o Grémio antecipou as férias dos jogadores e equipa técnica até o fim do mês de abril. Como tal, o treinador Renato Gaúcho tem aproveitado o período de quarentena junto da filha no Rio de Janeiro, mas esta brincadeira acabou com Carolina Portaluppi a criticar o pai: "Ele não sabe brincar tá vendo, depois reclama", escreveu ela na legenda do vídeo que publicou no Instagram.