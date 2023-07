A carregar o vídeo ...

Renato Paiva mostrou-se confiante depois do empate (1-1), em casa, diante do Grémio, na primeira mão dos quartos de final da Taça do Brasil. O treinador português do Bahia avisou que a formação de Porto Alegre "vai ter de jogar melhor" para eliminar a sua equipa na segunda mão da competição. "Não vamos com medo", assegurou. (Vídeo TNT Brasil/Twitter)