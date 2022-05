A carregar o vídeo ...

Renato Paiva vai orientar o Club León, no México, e despediu-se esta segunda-feira com uma lágrima no olho do Independiente del Valle, que tornou campeão inédito no Equador. "Serei recordado como o primeiro treinador campeão deste clube", frisou o treinador português. [Imagens: Pizarra Sports]