Renato Veiga faz retrato do Young Boys e atira: «Sporting é a equipa que melhor futebol pratica em Portugal»

A carregar o vídeo ...

O leão entra esta quinta-feira em ação no playoff da Liga Europa com a visita, na 1ª mão, ao Estádio Wankdorf, terreno do Young Boys, onde mora uma equipa que foi batida pela última vez a 27 de janeiro, por 1-0, em casa do Basileia. E aí joga uma cara conhecida do universo verde e branco: Renato Veiga, médio de 20 anos, ex-Sporting, que ajudou Record a ‘desmontar’ a formação suíça.