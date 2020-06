A carregar o vídeo ...

Tal como Record noticiou ontem, David Luiz renovou contrato com o Arsenal por mais uma época. Permanecer no clube inglês sempre foi a vontade do jogador, algo que fez questão de reforçar numa entrevista ao nosso jornal no dia 30 de maio. O regresso ao Benfica é outro desejo, mas não para já, como o brasileiro fez questão de explicar nessa conversa com Record.